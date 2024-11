Roberto de Carvalho redescobre vida sem Rita Lee: 'Antidepressivo; terapia'

Depois dos lançamentos póstumos do single "Voando" (versão do clássico italiano "Volare") e do livro "O Mito do Mito", chegou às plataformas de streaming na quinta passada (31) o disco "Rita Lee - Uma Noite no Luna Park" (Universal Music), gravado ao vivo, em Buenos, na Argentina, em 2002. A versão vinil duplo do álbum já está em pré-venda.

Inédita por mais de 20 anos, a apresentação marcou a estreia de Rita Lee nos palcos argentinos, em um momento em que ela já era consagrada naquele país. A plateia do histórico Luna Park ficou lotada para receber a roqueira pop brasileira, dona de sucessos que atravessaram fronteiras —começando com a fase Mutantes e, depois, com a explosão de "Lança-Perfume", em 1980.

Aquele primeiro show veio na esteira do grande sucesso que fez o disco "Aqui, Ali, Em Qualquer Lugar" (2001), com covers dos Beatles numa levada bossa nova, mas também com baião e outras brasilidades.

Roberto de Carvalho lançou disco com músicas inéditas de Rita Lee Imagem: Divulgação

"Isso tudo começou por causa desse disco que a gente tinha gravado. Lá na Argentina se chamava 'Bossa'n Beatles', que seria o segundo disco de um trio de discos, em que o primeiro seria 'Bossa'n Roll', o segundo, 'Bossa'n Beatles', e o terceiro seria 'Bossa'n Movies'", diz Roberto de Carvalho, em um encontro com alguns superfãs e imprensa, realizado na quinta passada (31), na sede da Deezer, em São Paulo, como parte da divulgação de "Rita Lee - Uma Noite no Luna Park".

"Tinha a ideia de ter um quarto, que seria 'Bossa'n Christmas', que a Rita não achava muito legal. Ela fazia aniversário no dia 31 de dezembro, muito próximo do Natal. Não era uma data que ela gostasse muito de comemorar", completa.