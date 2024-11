Investigada, mulher de MC Poze comprou mansão de R$ 3,5 milhão em fevereiro

Investigada pela polícia civil do Rio de Janeiro, a influenciadora Vivi Noronha, 20, comprou uma mansão de R$ 3,5 milhões em fevereiro.

Como é a mansão

O imóvel fica em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro. Na época da compra, ela publicou um vídeo no Instagram mostrando o local.

A residência tem seis suítes, sala de jantar, de estar, área gourmet, piscina e sauna. A mansão tem até sala de cinema. "Nesse momento, estamos em obras, e cada detalhe está sendo cuidadosamente planejado para que fique exatamente do jeitinho que sempre desejei. Estou fazendo tudo com muito amor, porque esse será o lar dos meus filhos e quero que eles cresçam com as melhores lembranças possíveis", disse Vivi à Quem em fevereiro.