Mulher de Poze do Rodo é alvo de operação contra sorteios ilegais no Rio

Vivi Noronha, esposa do MC Poze do Rodo, é alvo nesta sexta-feira (1º) de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Ação "Rifa Limpa" investiga sorteios ilegais divulgados por influenciadores nas redes sociais. Delegacia de Defraudações apura os crimes de jogo de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil do RJ.

Procurada pela reportagem, a influenciadora digital não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.