Mãe de Nicolas Prattes aposta em bioestimulação de colágeno no bumbum

Giselle Prattes, 44, decidiu testar um protocolo de bioestimulação de colágeno voltado para a região dos glúteos.

O que aconteceu

O tratamento é conhecido por estimular a produção natural de colágeno e melhorar a firmeza da pele. A escolha marca uma nova fase da atriz, que tem repensado sua relação com o corpo e a estética.

Segundo a mãe de Nicolas Prattes, 28, o incômodo com a região não é recente, mas o que chamou atenção foi o efeito imediato do procedimento. "Sempre tive um bumbum grande, e por mais que já tenha feito outros tratamentos, nenhum me trouxe uma resposta tão rápida. Fiquei surpresa com a mudança logo na primeira sessão."