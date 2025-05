Nakamura curte comentário sobre fim do casamento: Não interessa pra ninguém

Carol Nakamura, 42, curtiu um comentário de uma seguidora sobre o término polêmico de seu casamento com o ator Guilherme Leonel, 33, que expôs alguns dos motivos nas redes sociais.

O que aconteceu

Em silêncio desde que a publicação do ex-marido ganhou repercussão, Carol Nakamura apenas curtiu um comentário que a aconselhou ela a não se pronunciar. "Uma dica, talvez você nem veja essa mensagem. Mas você não precisa fazer qualquer pronunciamento, tua vida pessoal e do teu ex parceiro não interessa para ninguém. Se você vier falar sobre o assunto, isso vai ferver. Então, deixe quieto, e vida que segue", recomendou a fã.