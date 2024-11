A Fazenda: Desistências e acusação de agressão marcam 6ª semana

Desistências

No domingo (27), após muitos pedidos de expulsão de Sacha vindo dos confinados, a produção avaliou as imagens e decidiu que o ocorrido não era considerado agressão e que o ator não seria expulso. A resposta da equipe não deixou os peões contentes, que insistiram na agressão.

Se sentindo injustiçada, Fernanda Campos bateu o sino e pediu para sair do reality rural. "Não preciso disso, dessa humilhação", decretou a ex-peoa.

Já Zaac disse que desejava sair pois poderia não responder por seus atos dentro da casa. "Quero ir embora porque posso fazer alguma coisa que me arrependa depois. Obrigada, Record, mas para mim já deu."

Com a saída dos peões, Zé Love e Babi tiveram crises nervosas. Ambos protagonizaram uma discussão com Sacha e Love quis agredir o ator com uma chinela. A ex-Panicat precisou de atendimento médico.

Fora da casa

Com os ânimos aflorados dentro do jogo, fora da casa equipes e o público também fizeram suas movimentações. A assessoria jurídica de Sacha Bali declarou que estavam se preparando para tomar medidas legais contra os peões que o acusa de supostos crimes no jogo.