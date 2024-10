A Fazenda: saída de Yuri é um presente para Sacha, diz Chico Barney

Por quê? O Sacha não vai sair. É difícil o Sacha sair. Mas, cada vez que ele ficar mais isolado, mais perseguido, com aquela turma do Zé Love mais empoderada para esculachá-lo, que é o que vai acontecer inevitavelmente com a saída do Yuri, o Sacha se fortalece. A torcida do Sacha é a torcida do Sacha. O Gui não é forte, a Luana não é forte e o Yuri também não. Forte é o Sacha e cada vez que tirarem um dos apoios dele, ele fica mais forte porque ele fica mais coitado. Então, hoje a permanência de Camila dá mais força não para o Zé Love, mas para o próprio Sacha.

Bárbara Saryne concordou com a opinião de Chico Barney. "Exato, é um presente para o Sacha, que vai poder jogar com isso. E quando a gente olha o jogo do Zé Love, o que acontece? O que acontece com o Zé Love e a Camilla voltando? É uma felicidade momentânea ali, vai achar que está no poder, vai crescer, vai ficar com aquele grande."

Formação de roça

Gilsão começou a formação e devolveu a indicação em Yuri — que o indicou na última roça. Na sequência, Sacha —o mais votado da sede— puxou Camila para a baia. Já na formação, o Resta Um foi substituído pelo poder do lampião. Com ele, Sidney indicou Luana e Gui, e Gilsão precisou indicar o quarto roceiro entre eles. O fazendeiro indicou Luana. A peoa, por sua vez, vetou Camila da prova

Luana venceu a sétima Prova do Fazendeiro e escapou da berlinda, deixando Camila, Sacha e Yuri com um pé fora de Itapecerica da Serra. O menos votado será eliminado na quinta-feira (31).