Após se reaproximar da irmã, Lottie diz que vai deixar conteúdo adulto

A decisão da estrela do OnlyFans coincide com a reaproximação de Kate. No início do mês, o Daily Mail mostrou o encontro entre Kate e Lottie na Inglaterra. A família completa curtiu um almoço num pub para celebrar o aniversário de Peter Moss, pai das duas, que completou 80 anos.

A modelo ainda contou como está sua vida amorosa. "Estou solteira. Acabei de sair de um relacionamento, estou apenas me divertindo e focando em mim".

Ela também abriu o jogo sobre o episódio em que foi hospitalizada por superdosagem de Ozempic. Moss pesava 60 kg quando decidiu, no começo do ano, tomar o medicamento, que lhe causou convulsão e desidratação. "Foi um choque. Fiquei assustada. Não, não me arrependo, acho que tudo é uma lição de aprendizado, mas de agora em diante vou malhar e comer bem".