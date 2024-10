A Fazenda: Love avalia possível saída de Sacha: 'O jogo ficará morno'

Na véspera da 6ª roça de A Fazenda (Record), os peões do grupo de Zé Love specularam o desenrolar do jogo com a possível saída de Sacha.

O que aconteceu

Vanessa questionou quem os amigos achavam que sairia na próxima roça. Camila, Yuri e Sacha disputam a preferência do público na 6ª berlinda do reality rural.

Love avalia que a saída de Sacha pode tornar o jogo morno. "Depende de como está lá fora. Essa roça eu não, ele [Sacha] não sai. Não é porque é forte, é porque o público vai deixar para pegar. A verdade é: hoje, tirando ele, o jogo vai ficar morno. Eles se perdem. Nenhum [Yuri, Gui ou Luana] ali tem capacidade de assumir e nem jogo para isso."