Prêmio Kwai 2024: Manu Bahtidão gravará novo DVD em novembro

Neste ano, o Prêmio Kwai apresenta 14 categorias. Serão premiadas celebridades do aplicativo, criadores de conteúdo de vários segmentos, melhores atores e agências de conteúdo da plataforma.

A premiação tem apresentação dos comediantes Estevam Nabote e Thati Lopes. O evento acontece na Vibra São Paulo.



Sucesso

Manu Bahtidão também já está de olho no Carnaval. "Além das canções que estamos preparando com alguns artistas, quero fazer algo bem pra cima, bem carnaval, aproveitando as participações incríveis no meu DVD. Fiquem ligados."

A cantora diz que é muita grata por todo sucesso que veio a partir de "Daqui Para Sempre", sucesso que a projetou no cenário musical. "Sou uma artista de 24 anos de carreira, mas em ascensão no Brasil. Realmente foi algo muito rápido para as pessoas que não nos conhecem. Mas eu sou muito grata a tudo que aconteceu. Sou muito grata à minha história. A música "Daqui para Sempre" revolucionou a minha carreira. Abriu as portas do Brasil inteiro".

Manu ressalta que não é fácil essa ascensão para os artistas de outras regiões. Porém, reconhece que isso vem mudando nos últimos tempo.