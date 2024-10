Dona Déa recorda como protegeu Paulo Gustavo: 'Tenho que ser forte por ele'

Dona Déa Lucia, 77, falou sobre a relação com a sexualidade de Paulo Gustavo em entrevista ao Lady Night (Multishow) desta quarta-feira (30).

O que aconteceu

A mãe do humorista contou que passou a ser forte após notar a orientação sexual do filho ainda na juventude. "Eu percebi numa foto, eu falei: 'Esse menino tem uma coisa estranha'. Paulo Gustavo sentado com a família. Eu esperei... Depois eu percebi que meu filho, naquela época não falava 'gay', era afeminado", recordou ela.

Déa passou a proteger Paulo Gustavo ainda mais a partir de então. "Eu tenho que ser forte por ele, eu tenho que brigar por ele. Quando ele tinha 15, eu briguei há 30 e tantos anos, eu briguei pra todo mundo respeitar", comentou.