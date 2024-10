Flávia Alessandra revela segredo das gravações da cena do chiqueiro

Na tarde de sexta-feira (25), foi ao ar uma das cenas mais icônicas da novela "Alma Gêmea" (Globo): o momento em que Cristina (Flávia Alessandra) é jogada no chiqueiro por Mirna (Fernanda Souza).

O que aconteceu

Em busca de levar Rafael (Eduardo Moscovis), que estava escondido no sítio de Crispim Emílio Orciollo Netto), a vilã enfrentou Mirna. A caipira, já sem paciência para as atitudes de Cristina, a atirou no chiqueiro.