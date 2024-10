Diretora de filme que excitou Kidman quer mostrar orgasmo feminino real

Nicole Kidman em cena de 'Babygirl' Imagem: Reprodução/A24/YouTube

Nicole relatou como ficou esgotada fisicamente após contracenar nas cenas quentes com Antonio Banderas e Harris Dickinson. "Eu não ligo se eu nunca mais for tocada novamente na minha vida!", disse ao The Sun. "Estava tão presente o tempo todo para mim que parecia quase como um burnout", admitiu ela.

As cenas mais sensuais contaram com o auxílio de um coordenador de intimidade, mas Kidman também agradeceu pelo apoio dos colegas. "Houve um cuidado enorme de todos nós. Fomos muito, muito gentis entre si e ajudamos mutualmente —Harris, Antônio", explicou.

Ela acredita que o longa só foi possível por ter uma mulher como diretora, a cineasta Halina Reijn. "Eu não acho que eu conseguiria fazer isso trabalhando com um homem. Na verdade, acredito que a única maneira que eu poderia fazer isso seria com ela, porque nós duas sentávamos e conversávamos", afirmou.

Nicole também se disse feliz pelo projeto. "Eu me senti muito parte daquilo. Era a história que eu queria fazer parte, que eu queria contar, e cada parte de mim estava comprometida com isso", explicou ela.