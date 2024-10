Jojo Todynho detona Avon após perder contrato: 'Quem lacra, não lucra'

O que Jojo falou

Ela afirmou que "obviamente [o contrato] não será renovado", mas negou que já tenha sido cancelado. "A Avon não ia cancelar o contrato comigo porque eles não vão pagar essa rescisão milionária, né? Então eles vão [me] pagar até dezembro [...] Desde quando eu renovei esse contrato, que foi ano passado ou começo desse ano, não me lembro, eu já sabia que o contrato só seria desse ano. Então, assim, não houve descarte nenhum, tá? Mas é bom para vocês entenderem também que a Avon deixou o povo achar o que quisesse".

Cantora disse que alavancou as vendas dos produtos da empresa. "Eu fui uma grande voz na marca, porque tinha muitas mulheres que já não consumiam mais Avon. E quando lançou o Power Stay, bombou e explodiu de vender, né? Porque eles passam os dados para a gente", disse ela, que pediu aos fãs para que "não consumam mais" produtos da marca.

Jojo creditou a não renovação do contrato ao fato de ter assumido publicamente que é defensora da extrema-direita. "Decepcionada total com a Avon, porque uma marca que está se deixando elevar pela ideologia que a gente não pode mais expressar quem somos, né? E é aquilo, quem lacra, não lucra. Então, se você é conservadora, defende seus princípios, você já pode ver por aí. Se marcas assinam contrato, e o contrato não foi rescindido, meu contrato finaliza em dezembro, dia 29 de dezembro, por conta de um posicionamento político, ela não serve para você e ela não te representa porque ela não gosta do seu posicionamento. Eu não me preocupo de perder o contrato com marcas. Eu me preocupo de me perder para agradar alguma marca. Isso não pode acontecer. Isso que eu tenho a dizer para vocês".

Todynho também disse ser vítima de racismo. "Quando uma marca, para mim e aos meus olhos, toma uma atitude dessa, ela ta reforçando o que fizeram comigo: racismo e preconceito velado. E eu digo mais para vocês: estamos retrocedendo para uma nova vida escravatória. Se a pessoa não sabe respeitar sua opinião e caminhar com você, mesmo você tendo um pensamento diferente do dela, qual é a ideologia? Que tipo de país estamos caminhando para ter? Querem nos escravizar novamente, querem nos oprimir".