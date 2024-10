Evelyn Castro: 'Sigo Jesus Cristo, e ele nunca foi de extrema-direita'

Sou insuportavelmente pé no chão. A vida é uma roda. Tem acontecido um reconhecimento nesse momento, mas também tenho consciência de que essa roda gira. Uma hora estamos em evidência, depois dá uma acalmada. Faz parte do trabalho. Esse reconhecimento vem a partir de muito trabalho... Eu sou da mão de obra, sou da arte, do abrir e fechar cortina no teatro. Sou da arte, não sou muito celebridade. Estou feliz, claro, porque quanto mais reconhecimento, mais você consegue atingir pessoas e transmitir o que você pensa. Evelyn Castro

Em destaque no longa, ela celebra maior protagonismo feminino no cinema. A atriz, na última segunda-feira (21), divulgou o filme em uma pré-estreia para convidados ao lado do filho, Juan, 10, e dos colegas de elenco: Belo, Maria Clara Gueiros, Paulo Manfrini

Quero ver mais mulheres nesse lugar de protagonista e estrelando filmes. Tem muita mulher maravilhosa no humor. Evelyn Castro