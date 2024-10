'Caindo na Real': Belo vira barão e leva pagode à comédia com teor político

Belo se prepara para estrear no cinema como Barão, entregador pagodeiro que vê sua amada, Tina (Evelyn Castro), virar rainha do Brasil no filme "Caindo na Real". Comédia estreia na próxima quinta-feira (24), e simula o retorno da monarquia ao país.

Visita ao set

Splash visitou o set do longa que traz Evelyn Castro como a protagonista Tina, uma carismática chapeira que vive no futuro e vira rainha do Brasil. Quando o Congresso Nacional sofre um golpe, em meio a uma crise econômica e institucional sem precedentes, é decretada a volta da monarquia no país. Genealogistas descobrem uma "pulada de cerca" imperial há quase 200 anos e declaram Tina a nova rainha.

No meio dessa reviravolta, Tina se vê dividida entre Barão e Maurício (Victor Lamoglia), um príncipe refinado e elegante. Filho de Maria Helene (Maria Clara Gueiros), ele esperava ficar com o posto de rei antes de Tina ser descoberta para manter a vida de luxo dele e de sua mãe. Nessa missão, tem o auxílio do corrupto conselheiro real Alaor (Mauricio Manfrini).