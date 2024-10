Após retirada de tumor, Vera Viel vota de muletas em São Paulo

Vera passou por uma cirurgia de 8 horas para a remoção de um sarcoma sinovial na coxa esquerda, realizada em 11 de outubro. A apresentadora mostrou as cicatrizes do procedimento em suas redes e comentou: "Elas são testemunho de superação, resistência, recuperação e do milagre de Deus na minha vida."

Vera Viel vota de muletas no segundo turno das eleições municipais em São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram

Vera Viel vota de muletas no segundo turno das eleições municipais em São Paulo Imagem: Reprodução/Instagram

Vera desconfiou de problema durante aula

A esposa de Faro desconfiou de algum problema de saúde durante aulas de muay thai. Os chutes durante os treinos a fizeram perceber a presença do tumor.

A descoberta do câncer ocorreu apenas um mês após o início das aulas: "Nunca tinha ouvido falar do sarcoma sinovial das partes moles, raríssimo."