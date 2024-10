Vera Viel mostra cicatrizes nas coxas após cirurgia para retirar tumor

As cicatrizes da minha operação são mais que marcas físicas. Elas são testemunho de superação, resistência, recuperação e do milagre de Deus na minha vida. Muitas pessoas sentem vergonha ou constrangimento ao exibir suas cicatrizes mas essas marcas são parte de nossa história.

Ela ainda falou sobre o objetivo de ajudar outras pessoas que também estão passando por tratamento. "Quando compartilhamos essas experiências podemos inspirar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Quando deixamos de lado a vergonha, abrimos espaço pra falar sobre saúde, recuperação e a experiência humana."

Vera desconfiou de problema durante aula

A mulher do apresentador Rodrigo Faro desconfiou de algum problema de saúde durante aulas de muay thai. Os chutes durante a luta fizeram Vera perceber o tumor.

"Deus fez tudo em cada detalhe para eu descobrir. Aqui eu chutando nas aulas de muay thai, foi por conta disso que acabei descobrindo o nódulo, o impacto formou um hematoma por dentro", explicou ela ao compartilhar um vídeo antigo da aula no Instagram. O tumor já estava na minha coxa e as aulas acabaram me ajudando a descobrir.