Maiara e Maraísa desmentem rumores de separação: 'Tudo fake'

Maiara e Maraísa desmentiram rumores do fim da dupla durante participação no "Domingão com Huck", neste domingo (27).

"Gente, até para nascer, eu não nasci sozinha, nasci com a minha irmã", falou Maraísa. E finalizou: "A dupla não está acabando, desde que começou nunca teve essa hipótese. É tudo fake."

O que aconteceu

A dupla aproveitou o fim do primeiro bloco do programa para desmentir os boatos. Maiara e Maraísa apontaram que têm, juntas, um "negócio que temos que honrar", mas também deram um motivo mais sentimental, citando a conexão de irmãs.