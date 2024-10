A Fazenda: Babi cai no choro e acusa produção após Fernanda desistir

A desistência de Zaac e Fernanda aconteceu depois de uma treta generalizada no último sábado (26). Zé Love, Yuri Bonito, Luana Targino e outros participantes trocaram xingamentos.

Fernanda acusou Sacha de agressão em meio à confusão. Ela disse que foi empurrada pelo ator enquanto tentava separar a briga. Com a repercussão, as câmeras da PlayPlus chegaram a ficar fora do ar antes de a produção informar aos participantes que Zaac e Fernanda desistiram do programa.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Júlia? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Juninho Bill Reprodução/Instagram Luana Targino Antonio Chahestian/RECORD Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

