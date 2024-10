A Fazenda: Briga entre Zé e Sacha força Record a cortar imagens de peões

A Record fixou as câmeras do reality show "A Fazenda" em áreas sem peões após uma briga entre Sacha e Zé Love, neste domingo (27). Após 40 minutos, as câmeras mostraram um pouco da cozinha da sede.

Splash entrou em contato com a Record, mas, até a publicação desta matéria, não obteve resposta.

O que aconteceu

Desde a noite do último sábado (25), a sede está envolvida em uma briga generalizada. O centro da treta está em Zé Love e Sacha, com diversos participantes de ambos os grupos entrando no meio.