Ex-ator mirim morto na Bahia não estava envolvido com crime, aponta polícia

Investigações iniciais apontam que o ex-ator mirim João Rebello, 45, não tinha envolvimento com o crime. Ele foi morto a tiros na quinta-feira (24), em Trancoso (BA), onde trabalhava como DJ.

Saiba mais

Investigação enfraqueceu teoria de "acerto de contas". A nota, assinada pelo delegado Bruno Barreto Garcia, enfraquece uma das primeiras linhas de investigação: de que João poderia ter sido assassinado em "um acerto de contas" relacionado ao tráfico de drogas.

Logo depois do crime, a mãe do ator, Maria Rebello, já afirmava que o filho tinha sido confundido com outra pessoa.