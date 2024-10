Irmã pede roupas brancas em velório de João Rebello, ex-ator morto a tiros

Maria Carol Rebello, irmã do ator João Rebello Fernandes, pediu nas redes sociais que as pessoas compareçam ao velório do irmão vestindo preferencialmente roupas brancas.

O que aconteceu

Em publicação no Instagram, Maria Carol compartilhou mais detalhes sobre o velório do irmão —que será realizado no domingo (27) no Cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio.

No post, a atriz fez um pedido: "Ir preferencialmente de roupas brancas. Aos amigos que não puderem comparecer, sintonizem em vibração."