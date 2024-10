Fernando diz que vai abrir boletim de ocorrência contra peoa após A Fazenda

Fernando Presto se queixou de ameaças feitas por Luana Targinno contra ele em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

O chef de cozinha disse que vai registrar uma ocorrência na polícia contra Luana. Em conversa com Flora Cruz e Flor Fernandez, ele questionou as falas da pernambucana.

Fernando: "Ela falou que eu tenho que tomar cuidado com ela. Quem que ela conhece? Quem ela é envolvida? É envolvida com traficante, com policial? Com quem ela é envolvida? O que ela tá querendo dizer com isso? Eu entendo essa mensagem desse jeito. Você entende como, Flora?".