Fernanda alerta aliados sobre Vanessa: 'Nunca mais vou ser besta'

"Não quero mais falar sobre isso, cada um tem sua opinião", responde o MC. Ele responde as peoas se acha que Vanessa está de novo fazendo jogo duplo: "Não sei o que eu acho, nem to reparando mais nela, ela faz o que quiser, to nem ai".

"Você viu que ela entrou aqui comemorando que Júlia foi embora?! Não nem porque o Fernando voltou, cara. Falei na cara dela: 'nossa'", diz Fernanda. "Entrou aqui gritando, comemorando que a Júlia foi embora. Não sou besta mais, nunca mais vou ser besta. Ela é esperta."

Fernanda o tempo todo tentando arranjar problema com a Vanessa. Qual o problema de ela comemorar a eliminação de alguém que, desde o início, achava que sairia nessa roça? A Júlia votou nela e a expôs no ao vivo várias vezes. A Van ficou feliz pela volta do Fer, mas também… pic.twitter.com/vOyu9zmIrR -- Vanessa Carvalho 👑 (@vacarvalhos) October 25, 2024

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Fernando Antonio Chahestian/RECORD Júlia Antonio Chahestian/RECORD Luana Antonio Chahestian/Record

