Bárbara: 'É um erro adversários em A Fazenda insistirem na mesma peça'

Ela lembra que assim como Sacha já voltou três vezes de roça e se Gizelly um dia voltasse, é importante que os dois repensem seus jogos. Chico questiona se existe alguma possibilidade da ex-BBB voltar de uma roça, visto que não está sendo bem vista aqui fora. Apesar de ser uma personagem controverso para o público, a dupla avalia que sua participação está sendo mais importante no reality rural do que no BBB 20.

"No BBB ela conseguiu fazer o que tentou em A Fazenda", avalia Chico. "Ela conseguiu surrupiar a história da Boca Rosa e da Mari Baianinha, para o seu grupo, ela e a Marcela foram vetores."

"No BBB ela era mais uma no grupo das fadas", argumenta Bárbara. "Sem ela, o jogo teria acontecido com Marcela e as outras. Mas nessa Fazenda, o que ela está fazendo ninguém faria no lugar dela."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 5ª roça? Fernando Antonio Chahestian/RECORD Júlia Antonio Chahestian/RECORD Luana Antonio Chahestian/Record

