Série sobre Luva de Pedreiro estreia em 7 de novembro na Max; veja trailer

Luva de Pedreiro afirma que documentário sobre sua vida é a realização de um sonho. "Eu agradeço muito a Deus, não caiu a ficha ainda! Já gravei muita coisa, mas nada se compara a isso. Todo o suporte e cuidado que recebi foi diferenciado e muito profissional, e permitiu com que eu contasse as partes mais importantes e sensíveis da minha história. Espero que as pessoas se identifiquem e que, de alguma forma, isso sirva de inspiração e fé para que nunca desistam dos seus sonhos", declarou.

Iran começou a postar vídeos jogando futebol amador e vializou com bordões marcantes e simplicidade genuína. Atualmente, ele é seguido por mais de 40 milhões de seguidores nas plataformas digitais e faz propaganda para diversas marcas grandes.