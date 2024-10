'Que Xou da Xuxa é esse?': Chrigor fala sua fase de baixinho da Xuxa

Ícone da cultura

Para Chrigor, Xuxa é um ícone da cultura brasileira e a canção feita pra ela fala sobre a sua capacidade de espalhar alegria e amor para todos ao seu redor, conquistando o carinho e a admiração geral.

'Caixinha de Felicidade' é uma música que eu tenho muito orgulho de ter feito. Um dia, eu dormi, sonhei e acordei com a música na cabeça. Fui na casa do Péricles, que é um gênio e finalizamos a música juntos Chrigor

"Caixinha de Felicidade" faz parte do quarto álbum do Exaltasamba, "Desliga e Vem" de 1997. A canção é uma homenagem a Xuxa Meneghel, que na época estava grávida de Sasha. Foi apresentada pela primeira vez no programa "Planeta Xuxa" do mesmo ano. Relembre a homenagem: