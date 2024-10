'Mania de Você': Cristiano e Michele caem em arapuca sexual na Europa

Acreditando que terá uma vida melhor na Europa, Michele cai em um plano cruel. O casal vira vítima de uma armadilha da quadrilha de Mavi (Chay Suede).

Em Portugal, eles serão sequestrados e terão que trabalhar como garçons eróticos. Assim como aconteceu com Rudá (Nicolas Prattes), eles trabalharão com trajes sexuais no mesmo bar onde o caiçara teve que se vender no passado.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.