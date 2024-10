Luau MTV está de volta com apresentação de Bella Campos e feat inédito

O Luau MTV, sucesso dos anos 2000, está de volta! Parceria entre a Corona e a MTV, o programa tem estreia prevista para este ano, com Bella Campos, Pedro Scooby e Sarah Oliveira como apresentadores.

Feat inédito

Nesta edição especial, o CORONA LUAU MTV terá como atração um feat. inédito: L7nnon e Marcelo Falcão. Comandado por Bella Campos, o programa terá Pedro Scooby apresentando bastidores e a participação especial de Sarah Oliveira entrevistando os artistas musicais.

O especial de música marcava a chegada do verão e é baseado no formato criado pelo Grupo Abril. Gravada em Preá (CE), a edição vai celebrar os dez anos de presença de Corona no Brasil no espaço que mais representa a marca: a praia.