Após acusações, filho de Diddy lança série de vídeos familiar e é criticado

Quincy Brown, filho de Sean 'Diddy' Combs, lançou um vlog familiar e foi criticado.

O que aconteceu

O filho adotivo do rapper mostra os bastidores da vida da família na série de vídeos "Just a Vlog". A produção foi compartilhada no Instagram pelo The Shade Room nesta terça-feira (22).

Estilo de vida, férias em família e mulheres de biquíni ganham destaque na nova série. Conforme a página, o objetivo do vlog é "ver a família Combs através de suas próprias lentes enquanto Quincy documenta sua família fazendo várias atividades, férias em família, os altos e baixos e muito mais".