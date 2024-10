Cocaína rosa: droga encontrada em Liam Payne é 'remédio favorito' de Diddy

A aficção de Diddy pela substância seria tamanha a ponto de ele obrigar todos os seus funcionários a dispor constantemente de doses dela para seu consumo. "Era exigido que todos os funcionários - do mordomo, do chef às empregadas domésticas - andassem por aí com uma bolsa ou pochete cheia de cocaína, GHB, ecstasy, balas de maconha e tuci [cocaína rosa]. Era importante [o empregado] ter o 'medicamento escolhido' pelo Sr. Combs imediatamente pronto quando ele o solicitasse", afirma o relatório do processo.