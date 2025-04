Alunas terão de prestar serviços por racismo contra filha de Samara Felippo

Alicia, filha mais velha de Samara Felippo e Leandrinho, foi alvo de racismo no Vera Cruz, escola de alto padrão na zona oeste de São Paulo. À época, a atriz comunicou o ocorrido em um grupo de pais.

Menina teve um caderno furtado. Todas as páginas de uma pesquisa foram arrancadas, agressões racistas foram escritas e, por fim, o caderno foi para a área de achados e perdidos do colégio.

Vera Cruz reconheceu o caso e enviou um e-mail, obtido pela reportagem, para os pais dos alunos do 9º ano, série que a filha de Samara está cursando. No comunicado, a instituição afirma que Alicia procurou a professora e a orientadora da série quando se deparou com as ofensas no caderno e foi acolhida.

Desde o primeiro momento, mantivemos contato constante com a família da aluna vítima dessa agressão racista, assim como permanecemos atentos para que ela não fique demasiadamente exposta e seja vítima de novas agressões. Na circular enviada a todas as famílias no mesmo dia, solicitamos que todos conversassem com seus filhos sobre o ocorrido. Colégio Vera Cruz

Alunas responsáveis pela agressão racista foram suspensas. Além da suspensão por tempo indeterminado, a escola também proibiu a participação delas em uma viagem programada para os alunos. Os pais de uma das alunas envolvidas no caso, no entanto, anunciaram a "saída voluntária" da garota da escola.