Reviravolta! Mavi choca ao deixar Viola no altar e casamento vira 'enterro'

Com os convidados e a noiva ao redor, Mavi pega o microfone para enaltecer mostrar cenas românticas do casal, mas o jogo vira quando Mércia substitui as imagens pelo vídeo que resgatou no mausoléu de Molina. Sem saber do que a mãe é capaz, Mavi se desespera, corta a energia do local antes que as pessoas percebam o conteúdo e cancela o casamento, para o espanto de todos, principalmente da noiva.

A partir daí, a gente consegue visualizar mais as coisas. É uma quebra de expectativa da Viola. Acho que, com isso, ela vai mais para o mundo real, sabe? Ela vive um relacionamento tóxico de manipulação, em que o passado tem um peso enorme, porque o Mavi a ajudou em diversos momentos. Ela foi abandonada por outros amores, passou por outras relações tóxicas, e o Mavi sabe disso. Ela agora está começando a perceber melhor as coisas, mas vai passar por um bocado ainda. Muitos acontecimentos ainda estão por vir, além do (quase) casamento. Estou muito feliz de estar nesse projeto. O texto do João é um texto muito primoroso, principalmente quando se trata de reviravoltas. Estou bem ansiosa.

Gabz

Mavi (Chay Suede), Viola (Gabz) e convidados de casamento em "Mania de Você" Imagem: Fabio Rocha/Globo

Além do casamento cancelado, outros desdobramentos vão acontecer como revelações sobre o passado misterioso de Mércia. "Serão revelados vários segredos de Mércia que Mavi desconhecia. Além disso, ela se envolve em algumas aventuras, o que traz um lado gostoso de humor e leveza que me anima muito", diz Adriana Esteves.

Chay Suede também destaca o impacto do vídeo de Mércia na história. "Esse segredo vai gerar uma movimentação importante na trama, principalmente entre os personagens do núcleo central. Nem todos os personagens saberão a verdade no mesmo momento, o que dará espaço para chantagens", revela o ator, que também comenta a repercussão em torno de seu personagem.