Chico: 'Melhor resultado para essa semana seria a eliminação do Sacha'

Já que lá dentro não tem ninguém competente para roubar o protagonismo desses dois, que o público tesoure essas duas pessoas de A Fazenda e a gente possa mudar de assunto. Sacha está sofrendo tanto em Itapecirica, acho que ele sair seria a melhor coisa para ele e para nós que não aguentamos mais viver a mesma coisa em looping.

Bárbara concorda que está mesmo cansativo as mesma brigas entre os peões, mas discorda da saída do ator: "Nessa altura do campeonato e ainda mais com a treta que aconteceu ontem, com a casa toda voltada contra, ele precisa continuar". Ela pondera que a saída é os outros peões que criarem novas narrativas para entreter o público.

"Nessa roça, se formar como falei, eu eliminaria o Gilsão", continua a comentarista. Ela reflete que o personal trainner é plantão e teve diferentes enredos caindo no colo e não soube aproveitar. "Ele é do grupinho, que veio tendo diferente vitórias, então precisa ter um baquizinho, para falar 'opa, não estamos tão assim essa semana'. Acho seria o melhor para essa semana."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Antonio Chahestian/RECORD Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

