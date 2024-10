Splash Awards 2024: vote na categoria TV e Internet

Está aberta a temporada de votos no Splash Awards 2024, a maior premiação da internet brasileira. Na categoria TV e Internet, estão os indicados de Entretenimento, Esporte e Notícias.

As votações começam nesta segunda-feira (21). Você pode votar quantas vezes quiser.

Você escolherá entre o casal do ano e os melhores reality. Também poderá votar nos melhores participante e vilão de reality; nos melhores programas e podcasts e até no bafafá do ano.