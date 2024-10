Ópera urbana com 'símbolos satânicos' causa revolta em católicos na França

Um espetáculo que se prepara para acontecer no Halle de La Machine, em Toulouse, na França, causou polêmica entre católicos da cidade.

O que aconteceu

A Ópera Urbana "Le Gardien du Temple - La Porte des Ténèbres" (O Guardião do Templo - A Porta da Escuridão, em tradução livre) chamou atenção pela máquina que representa Lilith. A obra, que se move graças a 18 técnicos equipados com exoesqueletos, é meio mulher, meio escorpião, com pernas de aranha e chifres na cabeça. As informações são do La Croix Internacional.

Lilith vai desfilar nas ruas de Toulouse ao lado de outras criações de François Delarozière, como "Ariane, a aranha" e "Asterion, o minotauro". No espetáculo, que acontece entre os dias 25 e 27 de outubro, ela vai tentar tomar a "alma dos condenados" para o exército de Hades, deus do mundo inferior e dos mortos na mitologia grega.