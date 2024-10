Adriane Galisteu admite perda de libido na menopausa: 'Secou o periquito'

Adriane Galisteu, 51, abriu o jogo sobre o impacto da menopausa em sua rotina.

O que aconteceu

A apresentadora de A Fazenda (Record) admitiu ter sofrido muito com os efeitos dessa fase, inclusive com a queda na libido. "Não perdi só cabelo. Perdi o bom humor, quase perdi o réu primário. A água do corpo foi toda embora! Ressecou a mão, o 'periquito' [vagina]... Tudo! Até o olho", afirmou, ao responder nos stories do Instagram perguntas de seus seguidores sobre o tema.

Ela afirmou ter recuperado o desejo sexual com a ajuda da medicina. "Claro que falta [a libido]! É uma fase muito difícil da mulher. Porém, eu não fiz uma coisa para resolver [essa questão especificamente]. É preciso resolver tudo de uma vez. Então, primeira coisa, tem que procurar um médico especialista em hormônio feminino. Eu indico quem me ajudou, quem me pegou lá do fundo do poço. Ele me deu uma aula. [Agora] estou pleníssima!"