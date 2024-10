Em família: Mauricio de Sousa vai com filho e genro à desfile do SPFW

Mauricio de Sousa, 88, marcou presença no São Paulo Fashion Week (SPFW) neste sábado (19) ao lado do filho, Mauro Sousa, e do marido dele, Rafael Piccin.

O que aconteceu

Os três posaram juntos ao chegar no evento. Mauro e Rafael também trocaram beijos para as lentes dos fotógrafos.

O cartunista foi homenageado pelo desfile de Rafael Caetano. O estilista forrou a passarela com páginas dos gibis da Turma da Mônica, a obra mais conhecida de Mauricio de Sousa.