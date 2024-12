Lu Gimenez diz não se importar em pagar conta em date com homem mais pobre

Luciana Gimenez, 55, revelou que não tem problema em pagar a conta quando sai com homem com menos dinheiro que ela.

O que aconteceu

A apresentadora falou que prefere que o homem arque com as contas porque ela já gastou para se arrumar. "Ele paga porque já paguei maquiador, cabeleireiro, a roupa, o colágeno... Ele tem que pagar e ainda abrir a porta do carro", disse Gimenez no Podcast da Serasa.

Gimenez, no entanto, ponderou que se o homem tiver uma condição financeira inferior a dela, ela paga. "Se eu namorar alguém que não tenha dinheiro, não me importo de pagar, faço a programação adequada."