Preta Gil apresenta TVZ de casa em meio a novo tratamento contra câncer

Preta recebeu alta na última segunda-feira (26), após concluir o primeiro ciclo da quimioterapia. "Hoje começo minha reabilitação fisioterapêutica. Agora não posso mais tomar sol, tenho que ficar com protetor solar o dia todo em casa, no rosto, no corpo, tentar usar manga comprida. Está frio em São Paulo e um sol, mas não posso", contou ela, em seu perfil no Instagram.

A artista garante que está bem emocionalmente, o que ajuda em seu tratamento. "Existem medicamentos diferentes que vou tomar. Mas o mais importante é meu estado emocional e físico que hoje é muito melhor que no ano passado. Espero enfrentar esses seis ciclos de quimioterapia com mais disposição. Não parar de me exercitar, me alimentar bem e a cabeça ficar boa."

O câncer voltou em quatro lugares diferentes. São dois linfonodos, uma metástase no peritônio e um nódulo no ureter.