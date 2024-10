Suelen diz não ter raiva de Sacha e que Vanessa é uma 'cobra': 'Rastejando'

Já sobre Sacha, Suelen diz que ele é "uma incógnita". "Até sentimentalmente falando. Não tenho raiva dele, nem nada. Foi legal ter encontrado com ele no jogo" .

Com apenas 8,15% dos votos para ficar, ela perdeu a roça para Vanessa e Sacha. "Acho que meu erro foi de ter sido muito para frente. Poderia observar mais. Eu fiz muito esse jogo de observância na segunda semana, não arrumei nenhuma treta, fiquei quietinha. Devia ter dado aquela segurada. Porque eu implicava, muito deboche", avaliou.

Em relação a Babi, com quem teve um embate, ela opinou que era uma "menina chata" e que não aparece no jogo. "Porque ela nunca tá no problema, mas chegam a ela para falar do problema. Eu falava 'pô, cadê essa garota no jogo?'. Não coloca a cara, não se mostra. Mas, assim, cada um tem uma personalidade" .

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Camila Moura Agnews Fernanda Campos Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/Internet Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Record/ Antonio Chahestian e Edu Moraes Juninho Bill Reprodução/Instagram Júlia Simoura Reprodução/Instagram Luana Targino Antonio Chahestian/RECORD Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zaac Reprodução/Instagram Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

