Quem é a influenciadora brasileira que morreu atropelada em Paris?

A influenciadora Fernanda Lind morreu após ter sido atropelada por um veículo em Paris, na França. Ela era brasileira, mas vivia fora do país há seis anos.

Ela tinha 31 anos, e nasceu em Santos, no litoral de São Paulo. Fernanda vivia em Paris, na França, desde 2018, e costumava compartilhar dicas e curiosidades sobre a cidade.

Seu perfil no Instagram era conhecido como "Paris Lowcost", o que significa "Paris com poucos gastos". Entre as publicações, ela falava sobre meios de transporte na cidade, atrações turísticas interessantes e dicas de restaurantes.