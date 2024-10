Pedro Sampaio diz se quer aumentar o pênis e expõe se é ativo ou passivo

No Lady Night, Pedro Sampaio também revelou outros detalhes de sua intimidade e disse ser versátil no sexo. "Gosto de ficar no backstage [atrás], mas também gosto de animar a galera [na frente]", metaforizou. Em outro momento, ele afirmou que "nunca traiu", que "nunca participou de uma suruba", tampouco contratou serviços de profissionais do sexo.

Sampaio ainda explicou porque se assumiu bissexual durante apresentação no Lollapalooza 2023. O DJ destacou que o gesto "não foi para dar satisfação", mas ponderou que, como artista, considerou "importante se manifestar no palco" por saber que seria um show com bastante repercussão e, "de repente, algum jovem que não tem esse canal de conversa tão aberto com a família, através de mim, gera uma conversa que pode esclarecer e ajudar muitas pessoas".

Pedro Sampaio namora o modelo Henrique Meinke.