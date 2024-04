Bruna Lombardi: 'Sexo está muito banalizado hoje em dia'

Ela descreve a maturidade como uma construção diária. "Na vida não existe pessoa bem resolvida, essa pessoa que do nada está toda bacanuda. O que existe é uma sucessão de escolhas. Se você não estiver atento é possível que você escolha coisas que te deem uma balançada geral, é possível que você caia em ciladas várias, e é possível que tudo isso seja um aprendizado. É a atenção associada à escolha."

Famosa lança o livro "Manual para corações machucados" no dia 25 de abril, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. A obra reúne 88 crônicas sobre desejo, amor, sexualidade, natureza, casamento e outros assuntos.