Bruna Lombardi posa nua e expõe truque para esconder partes íntimas

Em meio a onda de calor extremo registrada em vários estados do Brasil, Bruna Lombardi, 71, deu uma dica de como se vestir para minimizar o desconforto provocado pelas altas temperaturas: ficar pelada.

No Instagram, a atriz postou foto em que surge nua, cobrindo as partes íntimas com uma folha enorme. "Sugestão para vestir nessa onda de dias de calor. Está quente por aí, amados?", legendou a artista.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza de Bruna Lombardi. "Corpo lindo", disse uma admiradora. "Linda como sempre", destacou outra. "Linda! Calor demais, boa sugestão", escreveu um terceiro.