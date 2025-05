Marrone, da dupla com Bruno, passa por cirurgia após cair do palco

O cantor Marrone, que faz dupla com Bruno, precisou ser submetido a uma cirurgia após cair do palco durante um show em Goiânia no final de semana.

O que aconteceu

De acordo com a assessoria do artista, Marrone fraturou a mão esquerda, o que motivou a cirurgia. Além disso, o sertanejo também sofreu um corte próximo ao supercílio e exames identificaram cinco costelas trincadas, segundo a equipe.

Marrone segue internado no Hospital Albert Einstein, em Goiânia. A assessoria informou que o cantor está consciente. "Ainda sem previsão de alta e passa bem", diz a nota enviada ao Splash.