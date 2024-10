Chico: 'Será que Zaac quer sair de forma brilhante indo para a agressão?'

Para provar ao contrário, faz esse show? Mostra que pro grupinho subiu a cabeça as voltas das roças. Isso entra em um lugar perigoso.

Ela reflete que por mais que Zé Love e seus aliados tenham uma base de apoio, tem muita gente do público que pode mudar sua torcida. A comentarista também aponta uma incoerência dos peões do grupinho que criticaram Suelen, mas foram muito acima do tom na discussão. "Por muito pouco não teve uma agressão por causa deles."

"Vejo que Zaac está a todo custo tentando assumir um protagonismo, mas ele não sabe muito bem como", pondera Chico Barney. Segundo ele, Love realmente tem uma influência forte em seus aliados e o cantor é o amigo mais próximo dele, realmente parecendo que é o "papagaio do pirata", lembrando que tiveram momentos que o funkeiro repetia as mesmas palavras dos ex-jogador durante a discussão. "Parece que não é ele xingando, mas ele é o reforço do Love."

Essa postura do Zaac, historicamente nos realities, é engraçada. Quase sempre, o escudo do outro cara, sai antes. Não sei quantas roças ele tem para voltar mesmo com apoio do Zé Love.

O colunista analisa que, apesar de ser divertido para o público assistir essas brigas, o MC não vai ter uma narrativa própria dentro do programa apenas com discussões explosivas. Durante a discussão, Zé Love precisou afastar Zaac do Gui, que o peitou. "O mais surreal dessa postura do Zaac foi ele realmente indo para a porrada."