Zé Love critica relação de Vanessa com Camila: 'Você abraça um crocodilo?'

Depois do momento entre as peoas, Zé Love cobrou posicionamento de Vanessa com Camila. "Como que você abraça um crocodilo?"

Vanessa explica que ela estava apenas desejando sorte. "Boa sorte depois do que falou pra você aqui ontem? Não acredito em nada", respondeu o ex-jogador.

"Ontem, no quarto, atacou você junto das meninas. Tem que dar mole, não, Vanessa. Essa é a vez de mostrar posicionamento e falar 'ué, por que tá me desejando boa sorte?", continua Love.

Babi e Fernanda relatam para Nessa que Camila falou mal da Miss Universo Mesoamérica para ela e que espalhou criticas feitas por Vanessa para as peoas. "Falou que você disse que a gente era cobra", explica a ex-affair de Neymar.

"Se eu soubesse, não teria abraçado", finaliza Vanessa.