Liam Payne fez posts pouco antes da notícia de sua morte

Todas as postagens recentes de Liam foram excluídas do perfil pouco depois. No entanto, fãs compartilharam alguns dos registros nas redes sociais.

Liam morreu após cair do terceiro andar de um prédio em Buenos Aires, na Argentina. A imprensa internacional informou que o cantor não resistiu à queda. A polícia local ainda investiga os detalhes do ocorrido.